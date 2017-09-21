СБУ начала проверку из-за возможного давления на «Украинскую правду»

Служба безопасности начала служебную проверку из-за прихода сотрудника в редакцию интернет-издания «Украинская правда». Об этом говорится в ответе СБУ на запрос издания.

"Сообщаем, что по факту возможного препятствования законной деятельности журналистов 20 сентября приказом председателя СБ Украины назначена служебная проверка, о результатах которой мы сообщим вам дополнительно. У Службы безопасности Украины нет цели препятствовать деятельности интернет-издания «Украинская правда» и его журналистов", – сказано в нем.

В то же время в спецслужбе не ответили, какие следственные действия проведены в рамках этого дела, кто является подозреваемым и свидетелями и т.д.