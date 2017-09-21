СБУ начала проверку из-за возможного давления на «Украинскую правду»

Служба безопасности начала служебную проверку из-за прихода сотрудника в редакцию интернет-издания «Украинская правда». Об этом говорится в ответе СБУ на запрос издания.
"Сообщаем, что по факту возможного препятствования законной деятельности журналистов 20 сентября приказом председателя СБ Украины назначена служебная проверка, о результатах которой мы сообщим вам дополнительно. У Службы безопасности Украины нет цели препятствовать деятельности интернет-издания «Украинская правда» и его журналистов", – сказано в нем.
В то же время в спецслужбе не ответили, какие следственные действия проведены в рамках этого дела, кто является подозреваемым и свидетелями и т.д.
В телефонном же разговоре с автором статьи «Современное оружие для армии снова отложили «на завтра» Алексеем Братущаком следователь СБУ, который ведет это дело, сообщил, что журналист имеет статус свидетеля в этом производстве.
По информации источников УП, значительная задержка в действиях СБУ (расследование началось через полгода после публикации статьи) произошла из-за того, что следователи несколько месяцев ждали заключения экспертов относительно того, содержится ли в статье гостайна.
Напомним, 14 сентября сотрудники СБУ принесли в редакцию УП письмо с просьбой изъять из общего доступа статью о срыве государственной программы реформирования оборонно-промышленного комплекса, поскольку видит в ней разглашение гостайны. По мнению президента Петра Порошенко, визит представителей спецслужбы в редакцию издания является недопустимым.
Позже в СБУ сообщили, что подозревают в разглашении гостайны не издание, а чиновников, которые могли предоставить ему такую информацию для статьи.
Фото: Ukrinform.ru
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