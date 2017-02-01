СБУ и полиция не следили за журналистами УП - Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что сотрудники украинских спецслужб и Национальная полиция не следили за сотрудниками «Украинской правды», сообщает издание.

"Мы проверяли два факта: имела ли место слежка Нацполиции за Притулой (Алена Притула - владелец УП. - Ред.), Шереметом и журналистами УП, и были ли у других спецслужб Украины такие материалы", - сказал он на пресс-конференции.

Так, по словам министра, слежки не было. "Мы получили от СБУ ответ, что у них такой слежки не было. Такой слежки не было и у Нацполиции", - уточнил Аваков.

В свою очередь руководитель криминального блока МВД Александр Вакуленко добавил, что у следствия также нет информации о прослушивании Павла Шеремета и других журналистов «Украинской правды».

Напомним, журналисты УП сообщали, что в марте неизвестный передал им отчеты, которые охватывают период с осени 2015 года и по зиму 2016-го и подавались на основании разговоров, которые осуществлялись как по телефону, так и через мессенджеры сотрудников издания.

Позже журналисты потребовали от президента, глав СБУ, МВД и Нацполиции отреагировать на факт прослушки, а также сообщили, что, согласно информации от источников в правоохранительных органах, сбором информации занималась СБУ по просьбе Администрации президента.