СБУ готовит изменения в законодательство для блокирования российских соцсетей

Служба безопасности (СБУ) вместе с другими правоохранительными органами разрабатывает изменения в законодательство, касающиеся механизма блокировки запрещенных в стране интернет-ресурсов, сообщает пресс-служба силового ведомства.

"Значительная часть интернет-провайдеров уже имеет техническую возможность блокировать эти интернет-ресурсы", - уточняют в СБУ.

Спецслужба отмечает, что постоянно фиксирует активное распространение через соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники» и другие ресурсы антиукраинских призывов к радикальным протестным акциям с использованием оружия. "Руководство интернет-ресурсов, которые попали в санкционный список, ни разу не отреагировало на многочисленные обращения СБУ", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, президент ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций к российским Mail.ru, «Яндексу» и социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также к «ДокторВеб» и «Лаборатории Касперского» и др. Санкции подразумевают запрет интернет-провайдерам осуществлять услуги по доступу к этим ресурсам.