ТЕЛЕКРИТИКА

Сборную России отстранили от участия в Олимпиаде-2018

Общество

Международный Олимпийский комитет отстранил сборную России от участия в зимней Олимпиаде в Пхенчхане (Южная Корея) с 9 по 25 февраля. На соревнования смогут поехать только «чистые» спортсмены — им разрешено участвовать под нейтральным флагом.

Официальной символики России на Олимпиаде не будет. Им запрещена демонстрация любой атрибутики страны. Спортсменам также запретили исполнять национальный гимн.

МОК в релизе отдельно отмечает, что россияне могут быть официально представлены как «Олимпийские спортсмены из России».

«Они смогут выступать в форме с этим названием и под олимпийским флагом. На церемонии будет звучать гимн Олимпиады», — говорится в сообщении.

Фото: 24betting.ru

Статьи по теме

Теги

Главное в разделе

Общество

Украинцы стали чаще пользоваться запрещенными «ВКонтакте» и «Одноклассниками»

Общество

Активисты продолжают блокировать канал NewsOne

Популярное на Телекритике



Дуся

Александра Маслякова уволили из КВН

Дуся

Киевская поэтесса Лиза Готфрик оказалась в центре скандала

Дуся

Памела Андерсон резко высказалась в адрес жертв Харви Вайнштейна

Бизнес

Единственный в Украине журнал о театре может остаться без журналистов