Саудовская Аравия готовит признание в убийстве журналиста Джамаля Хашогги

По информации двух источников CNN, власти Саудовской Аравии готовят отчет, в котором могут признать, что смерть колумниста The Washington Post наступила в ходе «неправильно проведенного допроса» в их турецком консульстве.

«Хашогги был убит в результате операции, на которую не было выдано разрешения, а ее участники понесут наказание», – утверждает источник.

Ранее коллеги пропавшего журналиста из The Washington Post сообщали со ссылкой на турецких следователей о том, что для убийства Хашогги из Саудовской Аравии в Стамбул прибыла спецгруппа из 15 человек.

Напомним, 2 октября журналист Джамаль Хашогги пришел в саудовское консульство в Стамбуле за своими документами. У консульства его ожидала невеста, но Хашогги так и не вышел из здания. Позже появились версии об убийстве журналиста на территории госучреждения.

12 октября сообщалось, что у властей Турции якобы есть видео- и аудиоматериалы, подтверждающие, что Хашогги был убит в консульстве.

Фото: BBC.com