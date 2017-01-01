Самые красивые обручальные кольца звезд в 2017 году

Во все времена обручальные кольца считались символом верности и любви для супружеской пары. Сегодня на полках ювелирных магазинов представлено множество разнообразных фактур и дизайнов этого свадебного атрибута.

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Несмотря на то, что 2017 — год високосный и считается не слишком удачным периодом для заключения брачных союзов, многие звезды не стали ждать и сыграли свадьбы с возлюбленными. Звездные невесты предстали перед публикой с красивыми обручальными кольцами. Далее самые примечательные из них.

Миранда Керр

В конце весны друг для друга свадебные клятвы произнесли Эван Шпигель и супермодель из Австралии Миранда Керр. Теперь на руке Миранды сияет роскошное обручальное кольцо в классическом стиле — изящная оправа из платины и прозрачный бриллиант. Очень элегантно рядом с обручальным на руке знаменитости смотрится помолвочное кольцо, усыпанное множеством мелких бриллиантов.

Пиппа Миддлтон

Этот год ознаменовался свадебной церемонией сестры Кейт Миддлтон Пиппы с английским миллиардером Джеймсом Мэтьюзом. Состоятельный избранник Пиппы подарил возлюбленной два невероятных драгоценных украшения. Первое колечко — помолвочное — изготовлено из платины в стиле ар-деко. В основе композиции — восьмиугольник, инкрустированный алмазами с безупречной огранкой. Второе кольцо от знаменитой фирмы Cartier — обручальное — достаточно широкое, сделано из белого золота и украшено крупным бриллиантом и россыпью камней.

Летиция Каста

В начале лета связали себя семейными узами актриса и топ-модель из Франции Летиция Каста и Луи Гаррель. На безымянном пальце Летиции красовалось классическое колечко, выполненное из белого золота. Гладкая оправа украшения инкрустирована мелкими драгоценными камнями, расположенными по всей пощади на небольшом расстоянии друг от друга.

Анаcтасия Шубская

Стильным и красивым обручальным кольцом этим летом обзавелась Анастасия Шубская — дочь российской артистки Веры Глаголевой. В один из жарких июльских дней прошла ее пышная свадьба с хоккеистом Александром Овечкиным. Предложив руку и сердце, жених преподнес Насте прекрасное украшение из платины с массивным бриллиантом, окруженным ансамблем еще нескольких сияющих драгоценных камней.

Джамала

Не напугал высокосный год и украинскую певицу Джамалу, прославившуюся на прошлогоднем конкурсе «Евровидение». Ее избранником стал Бекир Сулейманов — известный активист, выступающий за защиту прав крымских татар. Обручальное кольцо Джамалы выполнено в традиционном стиле: не слишком широкая оправа, желтое золото и небольшой драгоценный камень. Смотрится такое колечко просто, но стильно и нежно.

Желаем счастья всем новоиспеченным семьям. Какими бы ни были их свадебные перстни, пусть в их доме всегда царят любовь и уют.