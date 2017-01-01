С начала года в Украине 36 раз нарушалась свобода слова: ИМИ

За два месяца 2017 года Институт массовой информации (ИМИ) зафиксировал 36 случаев нарушений свободы слова, которые произошли в 18 областях страны. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного мониторинга ИМИ «Барометр свободы слова».

Основными нарушениями за январь и февраль стали препятствование профессиональной деятельности журналиста (12 случаев), ограничения доступа к публичной информации (7) и угрозы (6).

По данным мониторинга, тройкой лидеров по нарушениям за этот период являются Киев и Киевская область, Днепропетровская и Донецкая области. А нарушали право журналистов на профессию, в основном, частные лица, местные власти и депутаты, чиновники и судьи.

Впервые с начала года ИМИ зафиксировал уничтожения имущества журналистов. Все три случая произошли в Днепропетровской области, где трем журналистам неизвестные повредили их автомобили (в двух случаях - поджог, в одном - изрубление топором). Во всех случаях журналисты связывают инциденты с профессиональной деятельностью.