С начала года в Украине 36 раз нарушалась свобода слова: ИМИ

За два месяца 2017 года Институт массовой информации (ИМИ) зафиксировал 36 случаев нарушений свободы слова, которые произошли в 18 областях страны. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного мониторинга ИМИ «Барометр свободы слова».
Основными нарушениями за январь и февраль стали препятствование профессиональной деятельности журналиста (12 случаев), ограничения доступа к публичной информации (7) и угрозы (6).
По данным мониторинга, тройкой лидеров по нарушениям за этот период являются Киев и Киевская область, Днепропетровская и Донецкая области. А нарушали право журналистов на профессию, в основном, частные лица, местные власти и депутаты, чиновники и судьи.
Впервые с начала года ИМИ зафиксировал уничтожения имущества журналистов. Все три случая произошли в Днепропетровской области, где трем журналистам неизвестные повредили их автомобили (в двух случаях - поджог, в одном - изрубление топором). Во всех случаях журналисты связывают инциденты с профессиональной деятельностью.
Кроме того, травмы глаз и лица получил британский фотограф Кристофер Нанн в результате обстрела сепаратистами Авдеевки (Донецкая область). Он был эвакуирован в областную клиническую больницу им. И.И. Мечникова города Днепр. Врачам удалось сохранить ему зрение.
В аннексированном Россией Крыму ИМИ зафиксировал один случай нарушений прав журналистов. Там правоохранители задержали для проверки документов журналистов телеканала СТБ и «Громадського радіо». Через некоторое время их отпустили, попросив "не нарушать законы".