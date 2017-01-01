Русский язык все еще преобладает на ТВ, в печатных СМИ и интернете

Во многих сферах в Украине продолжает доминировать русский язык. Как пишут «Тексты.org.ua», об этом свидетельствуют данные аналитического обзора «Положение украинского языка в Украине в 2017 году», обнародованного движением «Простір свободи».

В частности, доля газет, издаваемых на украинском языке, уменьшилась за год с 34,1% до 31,9% от суммарного тиража. Тогда как доля украиноязычных журналов и другой периодики, наоборот, выросло – с 24,4% до 26,6%.