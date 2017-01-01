Русский язык все еще преобладает на ТВ, в печатных СМИ и интернете

Во многих сферах в Украине продолжает доминировать русский язык. Как пишут «Тексты.org.ua», об этом свидетельствуют данные аналитического обзора «Положение украинского языка в Украине в 2017 году», обнародованного движением «Простір свободи».
В частности, доля газет, издаваемых на украинском языке, уменьшилась за год с 34,1% до 31,9% от суммарного тиража. Тогда как доля украиноязычных журналов и другой периодики, наоборот, выросло – с 24,4% до 26,6%.
Благодаря закону, предусматривающему языковые квоты для радио, доля украинских песен в эфире радиостанций выросла за год (с октября 2016 по октябрь 2017-го) более чем в три раза – с 10% до 32%.
Согласно исследованию, в прайм-тайм (с 18:00 до 22:00 и в воскресенье – с 12:00 до 16:00) семи рейтинговых телеканалов («Украина», СТБ, «1+1», ICTV, «Интер», «Новый канал» и «UА.Перший») украинский язык звучит лишь 39% эфирного времени, русский – 32%, а 29% занимают двуязычные эфиры, во время которых чаще всего преобладает русский язык.
Русский язык также доминирует во многих сегментах украинского интернета, хотя национальный язык все же постепенно укрепляет свои позиции. Например, в сентябре доля посещения украинской «Википедии» достигло 25% всех посещений онлайн-энциклопедии с территории Украины. На русскую «Википедию» приходится 62%, на английскую – 10%.
Вместе с тем, по данным исследования, в кинопрокате суммарная доля фильмов, дублированных или озвученных на украинском языке, составляет, как и в прошлом году, 88%. Остальные фильмы субтитрированы на украинский.