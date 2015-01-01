Россия завершила расследование дела Романа Сущенко

Российские следователи завершили досудебное расследование по делу украинского журналиста Романа Сущенко, сообщает «Укринформ».

"Нам с Романом Владимировичем заявили об окончании следствия. Дело состоит из 10 томов – процессуальные, оперативные материалы. Подробнее говорить не могу, поскольку на самом деле – гриф гостайны. Мы с моим подзащитным сейчас изучаем второй том", – рассказал адвокат журналиста Марк Фейгин.

По его словам, окончательно тактику защиты они будут выстраивать после ознакомления со всем массивом данных. "Но в главном наша позиция неизменна: Сущенко не признает вины", – подчеркнул адвокат.

Кроме того, Фейгин обратил внимание на синхронизацию по времени дела Сущенко и дела россиянина Виктора Агеева в Украине. "Я не знаю механизмов происходящего. Но мне кажется, что можно отметить некоторую синхронизацию по времени событий, происходящих в деле моего подзащитного в России и в деле Агеева в Украине. И это положительное явление", – сказал он, добавив,что в политически мотивированных судебных процессах в РФ о беспристрастности суда говорить нельзя, а значит все надежды на политическое давление, переговоры и, в конце концов, обмен.

Напомним, корреспондент «Укринформа» Роман Сущенко был задержан в Москве 30 сентября 2016 года. В ФСБ РФ заявили, что он якобы является кадровым сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. А 7 октября российское следствие предъявило ему официальное обвинение в шпионаже. С тех пор журналисту несколько раз продлевали срок ареста.