Россия внесла CNN, «Радио Свобода» и «Голос Америки» в черный список

Комиссия Совета федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России составила список СМИ, деятельность которых может быть ограничена на территории России. Пока что в этом списке пять СМИ, среди которых CNN, «Голос Америки» и «Радио Свобода», пишет РБК.

Список «нежелательных» СМИ российские сенаторы составляют, основываясь на рекомендациях Министерства юстиции, Министерства иностранных дел, Роскомнадзора и Генпрокуратуры. В него попали медиа, которые "получают деньги из-за рубежа" и "вмешиваются в российскую внутреннюю политику", уточнил член комиссии по защите госсуверенитета Олег Морозов.

По словам собеседника РБК в редакции «Голоса Америки», разговоры о включении в черные списки идут давно.

Против фигурантов списка будут приняты те же меры, которые в США применяются против телеканала Russia Today (RT) и радио Sputnik. "Если ограничат сигнал – мы ограничим тоже; если разорвут уже заключенные договоры с теми интернет-ресурсами, которые предоставляют площадку для RT, – значит, аналогичные меры будут приняты в России. Возьмут под контроль персональные данные сотрудников – мы возьмем под контроль персональные данные сотрудников соответствующих иностранных СМИ", – сказал Морозов.

Напомним, в начале октября российские СМИ сообщили, что Генпрокуратура РФ вместе с компетентными органами изучает возможность признания деятельности ряда американских медиа нежелательной на территории страны. Позже российский Минюст предупредил проекты «Радио Свобода» о возможных ограничениях работы.