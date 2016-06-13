Россия вдвое увеличила число «журналистов» на Донбассе - разведка

Россия активизировала информационную кампанию по обвинению Украины в нарушении Минских договоренностей на Донбассе, сообщается на Facebook-странице Главного управления разведки Минобороны Украины.

"Для съемок пропагандистских видеороликов об обстановке на Донбассе вдвое увеличено количество специальных групп российских «журналистов», в состав которых привлечены офицеры Центра информационного противоборства (Новочеркасск) ВС РФ", - уточняется в сообщении.

Напомним, в последние дни в Авдеевке (Донецкая область) резко обострилась ситуация, усилились обстрелы со стороны боевиков: