Россия создала войска информационных операций

Министерство обороны России создало в Вооруженных силах страны войска информационных операций. Как сообщает «Интерфакс», об этом объявил глава ведомства Сергей Шойгу, выступая в Госдуме.

"Созданы войска информационных операций, что гораздо эффективнее, сильнее", - сказал он, отвечая на вопрос о необходимости воссоздания управления, занимавшегося контрпропагандой.По словам Шойгу, пропаганда должна быть "умной, грамотной и эффективной.

Напомним, впервые о необходимости создания в российской армии киберкомандования в марте 2012 заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. Ожидалось, что оно будет создано в 2014 году.

По словам руководителя аппарата СБУ Александра Ткачука, Украина является основным объектом кибератак со стороны России.

Фото: kremlin.ru