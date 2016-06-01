Россия снова отказалась передать Украине Олега Сенцова

Российские власти в очередной раз отказались выдать Украине режиссера Олега Сенцова и крымского активиста Александра Кольченко, который получили в РФ срок за якобы подготовку терактов в аннексированном Крыму. Об этом в своем Facebook сообщает заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов.
"Россия безосновательно отказалась выдать Сенцова и Кольченко. Считает их своими гражданами. Это «гражданство» было принудительно навязано всем крымчанам одновременно с аннексией Крыма. Оба эти действия России является ничтожными, согласно международному праву", - пишет он.
По словам замминистра, ведомства намерено добиваться возвращения украинских политзаключенных через международные организации, имеющие влияние на Россию, а также в рамках исков, поданных в Европейский суд по правам человека.
Напомним, впервые РФ официально отказала Украине в передаче Олега Сенцова в октябре 2016 года. Причиной отказа Департамент международного права и сотрудничества российского Минюста называет наличие у режиссера российского гражданства.
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