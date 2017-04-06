Россия проверит «Радио Свобода», «Голос Америки» и CNN

Комитет Госдумы России по информатике, информационным технологиям и связи будет проверять российские службы американских «Радио Свобода», «Голоса Америки» и CNN на предмет влияния на выборы в стране, сообщает RNS.

"После консультаций с депутатами и инициатором протокольного поручения Константином Затулиным комитет принял решение провести в апреле расширенное заседание с участием аналитиков и экспертов, чтобы проверить, насколько работающие в РФ «Голос Америки», «Радио Свобода» и CNN соблюдали российское законодательство о выборах и влияли ли они на избирательные процессы в России", - говорят в пресс-службе главы комитета Леонида Левина.

Напомним, поручение комитету проверить деятельность в России американских СМИ было инициировано в середине марта. Это стало реакцией на то, что в США российские RT и Sputnik были обвинены в возможном вмешательстве в выборы американского президента.

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