Россия предупредила проекты «Радио Свобода» о возможных ограничениях работы

Телеканал «Настоящее Время» (совместный канала «Голоса Америки» и «Радио Свобода») получил предупреждение от Министерства юстиции России о том, что его деятельность может быть квалифицирована как деятельность иностранного агента и, соответственно, подвергнуться ограничениям.

Как сообщается на сайте канала, в письме за подписью директора департамента по делам некоммерческих организаций Владимира Титова говорится: "Доводим до вашего сведения, что законом РФ «О средствах массовой информации» предусмотрена возможность установления ограничений для корреспондентов СМИ тех государств. в которых имеются специальные ограничения для профессиональной деятельности журналистов СМИ, зарегистрированных в России".

Аналогичные письма получили «Idel.Реалии» и «Радио Свобода» – другие редакции, работающие в рамках американской вещательной корпорации «Радио Свободная Европа/Радио Свобода».