Россия предупредила проекты «Радио Свобода» о возможных ограничениях работы

Телеканал «Настоящее Время» (совместный канала «Голоса Америки» и «Радио Свобода») получил предупреждение от Министерства юстиции России о том, что его деятельность может быть квалифицирована как деятельность иностранного агента и, соответственно, подвергнуться ограничениям.
Как сообщается на сайте канала, в письме за подписью директора департамента по делам некоммерческих организаций Владимира Титова говорится: "Доводим до вашего сведения, что законом РФ «О средствах массовой информации» предусмотрена возможность установления ограничений для корреспондентов СМИ тех государств. в которых имеются специальные ограничения для профессиональной деятельности журналистов СМИ, зарегистрированных в России".
Аналогичные письма получили «Idel.Реалии» и «Радио Свобода» – другие редакции, работающие в рамках американской вещательной корпорации «Радио Свободная Европа/Радио Свобода».
"«Настоящее Время», «Радио Свобода» и «Idel.Реалии» – журналистские организации. Надеюсь, мы сможем продолжать свою работу", – прокомментировал предупреждение российского Минюста вице-президент и главный редактор «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» Ненад Пейич.
Телеканал напоминает, что накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что в случае продолжения давления на российский телеканал RT в США РФ примет ответные меры в отношении американских медиа, работающих в стране. Позже с аналогичным заявлением выступил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Их заявления последовали после того, как главный редактор канала Russia Today Маргарита Симоньян сообщила, что американская компания, с которой в США сотрудничает канал, получила письмо от Департамента юстиции США, в котором RT до 17 октября должен признать себя иностранным агентом. В случае если этого не произойдет, в отношении сотрудников канала, по ее словам, "будут приняты серьезные меры вплоть до арестов". То же касается и новостного агентства Sputnik.Однако официально Департамент юстиции США не подтверждал существование подобного предписания.
Фото: svoboda.org