Россия хочет признать работу американских СМИ в стране нежелательной

Российская Генпрокуратура вместе с компетентными органами изучает возможность признания деятельности ряда американских СМИ нежелательной на территории страны. Об этом агенству «Интерфакс» сообщили источники.

По словам одного из них, это является реакцией на "нарастающее давление на российские СМИ на территории США". "Это может коснуться всех американских СМИ, действующих в России", – уточнил другой собеседник агентства.

Кроме того, Роскомнадзор пригрозил телеканалу CNN лишением лицензии на вещание в РФ в случае неустранения выявленных им нарушений, касающихся неправильного указания в эфире выходных данных, до 11 октября. По словам замглавы ведомства Вадима Субботина, сейчас специалисты регулятора изучают документы, которые телеканал прислал в ответ на это предписание. "Точная информация у нас будет ближе к 11 октября", – добавил он.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что ФБР допросило экс-сотрудника российского информагентства «Спутник» Эндрю Файнберга в рамках расследования пропагандистского характера работы представителей российских СМИ. А член Палаты представителей от демократической партии США Дэвид Сисиллине выступил за регистрацию телеканала RT в качестве иностранного агента. По его мнению, это будет отвечать интересам американской аудитории.

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