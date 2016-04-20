Российское обвинение просит для Николая Семены три года условно

Государственный обвинитель просит Железнодорожный суд Симферополя приговорить украинского журналиста Николая Семену к трем годам лишения свободы условно, сообщает «Интерфакс».

Сегодня в рамках судебного разбирательства, начавшегося еще в марте, проходили прения.

Напомним, весной 2016 года в Крыму прошли массовые обыски, в том числе у независимых журналистов, которых подозревали в сотрудничестве с изданием «Крым.Реалии» (проект «Радио Свобода»). В отношении Семены тогда возбудили уголовное дело по подозрению в призывах к нарушению территориальной целостности России, запретили ему покидать полуостров и заниматься журналистской деятельностью.

7 декабря следователь предъявил журналисту обвинение в окончательной редакции в уголовном преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 280.1. Уголовного кодекса РФ («Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации»). Дело состоит из 6 томов. На допросе ФСБ Семена сказал, что в своих материалах реализовывал право на свободное выражение мнения.

Фото: en.hromadske.ua