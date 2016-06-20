Российский журналист Павел Каныгин привез в Украину мать задержанного военного Агеева

Журналист российской «Новой газеты» Павел Каныгин привез в Украину мать военного Виктора Агеева, воевавшего на стороне боевиков «ЛНР» и находящегося сейчас в Старобельском СИЗО в Луганской области, на территории подконтрольной украинским властям.
Как сообщает «Новая газета», на территорию нашей страны они въехали вчера, 21 июля, но не напрямую через Россию, поскольку у Светланы Агеевой нет заграничного паспорта. "Мы очень опасались, что по внутреннему паспорту ее не пропустят наши, российские пограничники. А украинские пограничники знали, что у Светланы с собой нет заграничных документов. Украинская сторона согласилась в виде исключения принять Светлану Викторовну по внутреннему российскому паспорту", – пояснил Каныгин.
Сегодня, 22 июля, Светлана и Виктор Агеев встретились в СИЗО. "Светлана Викторовна написала заявление на свидание, после чего встреча состоялась. Сначала мама увидела сына при журналистах, вместе со мной тут присутствуют коллеги из иностранных изданий, а сейчас Светлана Агеева разговаривает с Виктором наедине. Виктор выглядит неплохо, но видно, что сильно переживает", – рассказал журналист.
По словам Каныгина, за месяц, в течение которого Агеев находится в СИЗО, российский консул к нему не приходил.
"Сейчас я уже могу сказать, кто помогал организовать эту встречу. Это Администрация президента Украины Петра Порошенко и это Служба безопасности Украины. Мама Агеева уже высказала им слова благодарности за это. Еще Агеева беспокоилась, что на территории Украины она столкнется с агрессией. Несмотря на то что сын ее сейчас обвиняется в серьезных преступлениях, к матери тут относятся спокойно, ей содействуют и идут навстречу", – отметил журналист.
Напомним, украинские военные взяли в плен Агеева в конце июня. Он служил по контракту в российской армии, в «ЛНР» воевал в составе разведгруппы 4-й механизированной бригады 2-го армейского корпуса. Однако в Минобороны России утверждают, что он никогда не проходил военную службу по контракту и в мае 2016 года, после прохождения срочной службы, был уволен в запас.
В середине июля мать российского военного обратилась к Петру Порошенко с просьбой помиловать сына. Она также заявила, что готова приехать в Украину, чтобы лично участвовать в переговорах по его возможному обмену.