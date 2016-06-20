Российский журналист Павел Каныгин привез в Украину мать задержанного военного Агеева

Журналист российской «Новой газеты» Павел Каныгин привез в Украину мать военного Виктора Агеева, воевавшего на стороне боевиков «ЛНР» и находящегося сейчас в Старобельском СИЗО в Луганской области, на территории подконтрольной украинским властям.

Как сообщает «Новая газета», на территорию нашей страны они въехали вчера, 21 июля, но не напрямую через Россию, поскольку у Светланы Агеевой нет заграничного паспорта. "Мы очень опасались, что по внутреннему паспорту ее не пропустят наши, российские пограничники. А украинские пограничники знали, что у Светланы с собой нет заграничных документов. Украинская сторона согласилась в виде исключения принять Светлану Викторовну по внутреннему российскому паспорту", – пояснил Каныгин.

Сегодня, 22 июля, Светлана и Виктор Агеев встретились в СИЗО. "Светлана Викторовна написала заявление на свидание, после чего встреча состоялась. Сначала мама увидела сына при журналистах, вместе со мной тут присутствуют коллеги из иностранных изданий, а сейчас Светлана Агеева разговаривает с Виктором наедине. Виктор выглядит неплохо, но видно, что сильно переживает", – рассказал журналист.