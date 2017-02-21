Российский журналист Аркадий Бабченко покинул страну

Журналист Аркадий Бабченко выехал из России в Чехию. Об этом он сообщил журналу «Такие дела».

По словам журналиста, его отъезд из страны не является бессрочной эмиграцией. При этом он затруднился назвать сроки возвращения.

Бабченко также отметил, что сейчас не может подробнее рассказать о причинах, побудивших его уехать, но уточнил, что "дело не в каких-то личных угрозах". "Это, скорее, был вопрос моей свободы или несвободы", - добавил журналист.

Напомним, Аркадий Бабченко участвовал в контртеррористической операции в Чечне, работал военным корреспондентом «Московского комсомольца», сотрудничал с «Новой Газетой» и рядом других изданий, а также писал для «Таких дел».

Как пишет журнал, мишенью для травли со стороны многих федеральных СМИ журналист стал в декабре 2016 года. Так, после авиакатастрофылетевшего в Сирию Ту-154 Минобороны над Черным морем, в которой погибли российские журналисты, артисты и др., Бабченко оставил в соцсетях эмоциональный пост, в котором отказался участвовать во всеобщем трауре по погибшим. Он отмечал, что не испытывает ни радости, ни сочувствия, потому что ему безразлична смерть сотрудников ансамбля Александрова, "летевших теперь в Сирию петь и плясать перед летчиками для поднятия боевого духа, чтобы им более лучше бомбилось", и смерть журналистов федеральных каналов - "сотрудников агентств массовой пропаганды".

После этого поста в интернете началась массовая кампания против журналиста: в Госдуме потребовали лишить его гражданства, портал Life опубликовал заметку, автор которой сравнивал пост с «самопиаром террористических организаций» и т.д.

Фото: Facebook Аркадия Бабченко