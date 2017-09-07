Российский суд заочно арестовал Артема Скоропадского

Следственный комитет (СК) России объявил в международный розыск троих членов политической организации «Правый сектор». Речь идет об экс-журналисте, пресс-секретаре организации Артеме Скоропадском, Игоре Чудинове и Георгие Стоцком.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко,по ходатайству следствия суд заочно избрал в отношении них меру пресечения в виде заключения под стражу.

В действиях Чудинова и Скоропадского российское следствие усматривает признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 Уголовного кодекса РФ («Организация деятельности экстремистской организации»), а в действиях Стоцкого – ч. 2 ст. 282.2 УК РФ («Участие в деятельности экстремистской организации»).

По информации СК РФ, Чудинов, являясь заместителем командира одного из структурных подразделений «Правого сектора», участвовал в боевых действиях против населения самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР»; Скоропадский выступает в СМИ и интернете, на массовых мероприятиях с "пропагандой идеологии организации и призывами к вступлению в «Правый сектор» и участию в совершении преступлений экстремистской направленности"; Стоцкий, являясь активистом организации, систематически принимал участие в митингах, шествиях и других мероприятиях, вел пропаганду в интернете, идеализируя деятельность руководителей и активистов «Правого сектора».

"Если меня здесь не похитит ФСБ, из Украины, если украинская власть меня не выдаст России, то не будет никаких последствий, потому что я и так не езжу в Россию лет шесть и не собираюсь туда ехать, потому что давно против меня и лидеров «Правого сектора» следственный комитет возбудил уголовные дела», – сказал Артем Скоропадский «Громадському радіо», назвав Следком России экстремистской организацией. Покидать ряды «Правого сектора» и прекращать свою деятельность из-за решения СК РФ он не намерен.

Напомним, Артем Скоропадский руководит пресс-службой «Правого сектора» с 2013 года. До этого он работал в газете «Коммерсант-Украина», в российских изданиях «Грани.ру», «Газета» и «Российская газета».

Фото: Facebook Артема Скоропадского