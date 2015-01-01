Российский суд продлил арест Романа Сущенко до 30 июня

Адвокат оспаривает это решение суда. "Подал жалобу на решение Лефортовского районного суда о продлении срока содержания под стражей Романа Сущенко в Мосгорсуд", - написал он.

Напомним, Роман Сущенко был задержан в Москве 30 сентября 2016 года. В ФСБ РФ заявляют, что он якобы является кадровым сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. А 7 октября российское следствие предъявило ему официальное обвинение в шпионаже.