ТЕЛЕКРИТИКА

Российский суд продлил арест Романа Сущенко до 30 июня

Общество

Лефортовский районный суд Москвы продлил срок пребывания под стражей корреспондента информагентства «Укринформ» Романа Сущенко на два месяца - до 30 июня. Об этом в своем Facebook сообщил адвокат журналиста Марк Фейгин.

Адвокат оспаривает это решение суда. "Подал жалобу на решение Лефортовского районного суда о продлении срока содержания под стражей Романа Сущенко в Мосгорсуд", - написал   он.

Напомним, Роман Сущенко был задержан в Москве 30 сентября 2016 года. В ФСБ РФ заявляют, что он якобы является кадровым сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. А 7 октября российское следствие предъявило ему официальное обвинение в шпионаже. 

Фото: Sputniknews.com


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