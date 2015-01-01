Российский регулятор грозится закрыть Facebook в стране

Соцсеть Facebook в 2018 году ожидает прекращение работы в Росии, если она не выполнит российский закон о локализации персональных данных. Как сообщает «Интерфакс», об этом сказал журналистам глава Роскомнадзора Александр Жаров.

"В любом случае мы или добьемся того, чтобы закон был исполнен, или компания прекратит работать на территории Российской Федерации, как, к сожалению, произошло с LinkedIn. Тут исключений нет. В 2018 году все будет точно", – отметил он.

По словам главы российского регулятора, сроки для решения этой проблемы поставлены и они будут соблюдены."Мы прекрасно осознаем, что Facebook имеет значительное количество пользователей на территории РФ. С другой стороны, мы понимаем, что это не уникальный сервис, есть и другие социальные сети", – добавил он.

Жаров рассказал, что сейчас компании рассматривает варианты того, как она будет исполнять российский закон, официальных писем от них не поступало.

Напомним, в России всентябре 2015 года вступили в силу поправки к закону «О персональных данных», согласно которым любая российская или зарубежная компания, ориентированная на работу с российскими пользователями, должна обеспечивать запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение персональных данных россиян с использованием баз данных, находящихся на территории РФ.

В августе 2016-го Таганский суд Москвы удовлетворил требование Роскомнадзора о внесении LinkedIn в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных. Российский регулятор обратился в суд после того, как на два письма в адрес LinkedIn Corporation с просьбой предоставить сведения об исполнении ею закона о локализации персональных данных на территории РФ получило "две отписки". А в ноябре Мосгорсуд признал это решение законным.

Фото: Максим Лисовой