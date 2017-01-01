Российские СМИ будут дискредитировать Украину во время Евровидения - разведка

Российские СМИ, подконтрольные Кремлю, планируют информационную кампанию с целью негативного влияния на международный имидж Украины в контексте проведения Евровидения-2017. Об этом сообщается на Facebook-странице украинской разведки.

"В целом информационная кампания подконтрольных Кремлю СМИ будет направлена ​​на навязывание международному сообществу убеждений о притеснениях национальных меньшинств в Украине со стороны праворадикальных движений и украинской власти и нестабильности ситуации безопасности в нашей стране", - говорят в разведке.

В частности, по ее данным, спецслужбы РФ готовят проведение провокационных мероприятий антиукраинской направленности в Одесской области под предлогом празднования годовщины памяти жертв событий в Одессе в 2014 году(2 мая) и Дня победы (9 мая). В ходе этих акций ее их участники будут провоцировать столкновения с патриотически настроенными активистами и правоохранителями. А российские СМИ будут освещать эти события как обострение межнационального конфликта на юге Украины.

Напомним, полуфиналы Евровидения-2017 состоятся 9 и 11 мая, финал - 13 мая.

В марте СБУ запретила въезд на три года в Украину участнице Евровидения 2017 от России Юлии Самойловой, поскольку она посещала аннексированный Крым.