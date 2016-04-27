Российские следователи решили не заводить дело на Лойко

Следственный комитет России не стал возбуждать уголовное дело в отношении фотожурналиста Сергея Лойко из-за выставки фотографий о боевых действиях на Донбассе «Прямой взгляд». Об этом сам он сообщил в своем Facebook.

Завести уголовное дела на Лойко по статье 282 Уголовного кодекса РФ («возбуждение ненависти либо вражды») требовал муниципальный депутат района Якиманка Дмитрий Захаров. В связи с чем фотожурналист был вызван допрос.

Напомним, в конце сентября 2016 года выставку «Прямой взгляд» в Сахаровском центре в Москве пыталась сорвать группа людей, которые назвали себя «ополченцами Донбасса». Среди них был и Захаров.

Фото: odcrisis.org