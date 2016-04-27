Российские следователи допросили Сергея Лойко

Фотожурналиста и писателя Сергея Лойко допросили в Следственном комитете России из-за выставки фотографий войны на Донбассе «Прямой взгляд», сообщает издание «Крым. Реалии».

Заявление на Лойко по статье 282 Уголовного кодекса РФ («возбуждение ненависти либо вражды») написал муниципальный депутат района Якиманка Дмитрий Захаров. В настоящее время идет доследственная проверка, по итогам которой следователи примут решение о том, будет ли возбуждено уголовное дело.

Напомним, в конце сентября 2016 года выставку «Прямой взгляд» в Сахаровском центре пыталась сорвать группа людей, которые назвали себя «ополченцами Донбасса». Среди них был и Захаров.

Фотовыставка была посвящена украинским солдатам, которые погибли во время проведения антитеррористической операции на Донбассе.

Сам Сергей Лойко считает вызов в Следственный комитет РФ частью политически мотивированной кампании. По его словам, повестка о явке на допрос пришла спустя несколько дней после того, как российский писатель Захар Прилепин и журналист Антон Красовский выступили с критикой его книги «Аэропорт» о войне на востоке Украины.

Фото: nikvesti.com