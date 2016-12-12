ТЕЛЕКРИТИКА

Российские РБК и ТНТ также попали под украинские санкции

Общество

Кроме соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», под действие украинских санкций, которые своим указом ввел президент Петр Порошенко, попали РБК, «ТВ Центр», ВГТРК, «Звезда», ТНТ, «Россия Сегодня» и РЕН ТВ.

Санкции, которые будут действовать три года, подразумевают под собой блокирование активов, прекращение исполнения экономических и финансовых обязательств, а также ограничения или прекращения предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммсетей общего пользования.

Кроме того, введены санкции и против журналистов, среди которых - болгарская журналистка Магдалена Ташева, руководитель молдавского Единого информационно-аналитического центра Eurasia inform Владимир Букарский, журналист информагентства Ruptly (входит в состав RТ) Данила Анисимов, главред издания «Российская газета» Владислав Фронин, главред издания «Взгляд.ру» Алексей Шаравский и др.

Напомним, сегодня президент ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций к российским Mail.ru, «Яндексу» и социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также к «ДокторВеб» и «Лаборатории Касперского» и др.

В октябре 2016 года Порошенко ввел в действие решение СНБО о введении и продлении санкций против российских граждан и компаний. Среди российских телеканалов под санкции попали «Первый канал», «РТР-Планета», «Россия-24» и НТВ, среди журналистов - корреспондент телеканала НТВ Максим Березин; руководитель интернет-издания «Украина.ру» (создан RТ) Алена Березовская; генеральный директор международной сети «Первый канал» Алексей Ефимов; президент медиахолдинга «Красная звезда» Алексей Пиманов и др.

Фото: Rbc.ru

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