«Роскомнадзор» в Украине не прошел, но расслабляться не стоит

В случае принятия законопроекта №6688 Служба безопасности Украины получит возможность блокировать любые ресурсы в интернете через провайдера на 48 часов без соответствующего решения суда. Достаточно будет иметь в наличии решение СНБО и даже просто прокурора или следователя, утвержденное у прокурора. Если провайдер откажется подчиниться требованию властей, то первый раз его оштрафуют на 1% от годового дохода, а второй раз – на 5%.

Авторами такого, прямо скажем, спорного законопроекта являются депутаты Иван Винник (БПП), Дмитрий Тымчук («Народный фронт») и Татьяна Чорновол («Народный фронт»). Сегодня проект не был включен в повестку дня, для этого не хватило голосов (только 158 «за»). Интересно, что Иван Винник, будучи инициатором законопроекта, в голосовании не участвовал, а Дмитрий Тымчук вообще не пришел на заседание.