«Роскомнадзор» в Украине не прошел, но расслабляться не стоит

Сегодня, 5 июля, Верховная рада не стала голосовать за включение скандального законопроекта №6688 в повестку дня. Хотя еще вчера комитет ВР по вопросам национальной безопасности его полностью поддержал. Введение в стране интернет-цензуры пока откладывается.
В случае принятия законопроекта №6688 Служба безопасности Украины получит возможность блокировать любые ресурсы в интернете через провайдера на 48 часов без соответствующего решения суда. Достаточно будет иметь в наличии решение СНБО и даже просто прокурора или следователя, утвержденное у прокурора. Если провайдер откажется подчиниться требованию властей, то первый раз его оштрафуют на 1% от годового дохода, а второй раз – на 5%.
Авторами такого, прямо скажем, спорного законопроекта являются депутаты Иван Винник (БПП), Дмитрий Тымчук («Народный фронт») и Татьяна Чорновол («Народный фронт»). Сегодня проект не был включен в повестку дня, для этого не хватило голосов (только 158 «за»). Интересно, что Иван Винник, будучи инициатором законопроекта, в голосовании не участвовал, а Дмитрий Тымчук вообще не пришел на заседание.
Коалиция «За свободный интернет» подготовила юридический анализ законопроекта №6688, в котором перечисляются основные спорные и откровенно беспокоящие моменты.
Законопроект дает властям возможность ограничить на неопределенный период доступ к любому веб-сайту из-за слишком широкого определения оснований для блокирования и отсутствия действенных механизмов контроля.
Дублирует подход России по ведению реестра запрещенных сайтов, на основании которого провайдеры и хостеры обязаны закрыть доступ к таким ресурсам.
Позволяет продолжить блокирование сайтов на основании Закона Украины «О санкциях», что противоречит Конституции Украины и Конвенции о защите прав человека.
Провайдеров обяжут за собственные средства установить специальную технику для блокировки, технические характеристики которой будут определены только после принятия закона, при участии СБУ.
Наделяет СБУ неконтролируемыми полномочиями в сфере надзора за выполнением требований по блокированию сайтов, что может привести к злоупотреблениям и давлению на любых субъектов интернет-рынка Украины.
В коалицию «За свободный интернет» входят:
ОО «Платформа прав человека»
ОО «Лаборатория цифровой безопасности»
ОО «Центр информации о правах человека»
ОО «Крымская правозащитная группа»
Представительство Freedom House в Украине
Надежда Бабинская
Николай Костинян
Кроме того, не голосовать за скандальный законопроект призвали:
ОО «Институт массовой информации»
ОО «Академия украинской прессы»
Национальный союз журналистов Украины
ОО «Детектор медиа»
ОО «Информационная безопасность»
ОО «Украинский институт по правам человека»
ВОО «Институт Республика»
Ассоциация украинских мониторов соблюдения прав человека в деятельности правоохранительных органов
Восток SOS
ОО «Институт развития региональной прессы»
Общественный холдинг «Группа влияния»
ОО «Центр гражданских свобод»
Украинский независимый центр политических исследований
Образовательный дом прав человека в Чернигове
ОО «Донецкий институт информации»
ОО «Центр UA»
Безусловно, законопроект №6688 еще возникнет в стенах Верховной рады. Поэтому на данном этапе необходимы общественные слушания и обсуждения этого проекта, которые могут помочь не допустить введения цензуры в интернете. Одна из таких дискуссий уже запланирована в понедельник, 9 июля, в конференц-зале Национального союза журналистов Украины (ул. Крещатик, 27а). Глава НСЖУ Сергей Томиленко официально пригласил на эту дискуссию одного из инициаторов законопроекта, Ивана Винника.
А «Телекритика» будет продолжать следить за развитием событий.