Роскомнадзор разрешил российским СМИ использовать слово «мудило»

Российский регулятор Роскомнадзор дал разъяснение относительно того, как необходимо использовать слово «мудило» в СМИ. Как сообщает «Новая газета», разъяснение содержится в ответе главы ведомства Александра Жарова на соответствующий запрос главного редактора изданияДмитрия Муратова.

"Мы встревожены и во избежание досадных промахов, которые могут привести к вынесению предупреждения газете (что, конечно, не в интересах трудового коллектива), просим Вас разъяснить некоторые нюансы, которые нам представляются важными для бесперебойной, корректной работы, а именно: возможно ли употребление в газетных текстах, несомненно, бранного слова «мудило» («мудак»)? Мнения на этот счет сотрудников нашего издания разошлись", – говорится в запросе.

В своем ответе глава Роскомнадзора пишет, что явление, описанное Муратовым, действительно встречается в природе, и что эти слова относятся к бранным, не являются нецензурными, а значит не попадают под запрет.

"В то же время хотел бы напомнить Вам, что одним из безусловных преимуществ русского языка является огромное количество синонимов большинства слов и выражений, позволяющих в мельчайших нюансах описать любое явление и состояние, не прибегая к вульгарным и бранным эпитетам, и уместных в любом контексте и в любом обществе", – добавляет Жаров.

Напомним, в 2013 году Роскомназдор составил список слов, которые нельзя использовать в СМИ. Это, в частности, "нецензурные обозначения мужского полового органа, женского полового органа, обозначения процесса совокупления и обозначения женщины распутного поведения" и производные от них. В случае нарушений издание получает официальное предупреждение. Если же таких предупреждений за год накапливается больше двух, то оно может лишится лицензии.