Роман Цимбалюк о своем задержании: «Это была безумная реакция полиции на флаг Украины»

Как полицейские общались с журналистом, помогли ли украинские дипломатические ведомства и почему Роман Цимбалюк не волновался во время задержания.
Вчера, 21 марта, полиция Москвы задержала специального корреспондента украинского информационного агентства «УНИАН» Романа Цимбалюка и оператор телеканала «1+1» Никиту Бородина. Они записывали интервью с аспирантом МГУ по имени Захар, который вывесил флаг Украины на здании университета в третью годовщину аннексии Крыма. Во время интервью приехала полиция, у журналиста изъяли документы и отвезли в местное отделение.
Роман Цимбалюк рассказал «Телекритике» подробности своего задержания.
Как вообще все произошло? Что вы делали и кто к вам подошел?
История банальная и не стоит выеденного яйца, если бы не неадекватные действия российской полиции, то мы бы закончили репортаж и поехали по своим делам. Мы прочитали историю о студенте МГУ Захаре Сарапулове, который 18 марта в день аннексии Крыма вывесил с окна флаг Украины, и решили его записать для телеканал «1+1» и УНИАН. Мы пообщались с ним на площади в метрах 500-та от главного корпуса университета. После разговора, я попросил его показать на камеру флаг, который он вывесил.
Затем к нам подошел наряд полиции, начали проверять наши документы, кому-то звонить, требовали объяснить, что мы делаем, угрожали, ведь мы якобы проводили съемку на стратегическом объекте. По правде говоря, несли всякую чушь.
«Я попросил студента показать на камеру флаг Украины, после чего к нам подошел наряд полиции»
Как с вами общались правоохранители?
В целом, отношение правоохранительных органов было корректным, у меня нет особых претензий. Там был еще один оперуполномоченный, мы с ним минут десять беседовали. Он меня расспрашивал, чей Крым, что мы делали и т.д. Я ему кратко объяснил, что они на гране того, чтобы нарушить российское законодательство, сказал: "Судя по всему ваше поведение — это ваша личная инициатива и вас за него, мягко говоря, не похвалят". Поэтому они себя вели довольно сдержанно. Но минус три часа в любом случае, но и прекрасные фотографии мы получили.
К вам дальше могут быть какие-то претензии по этой ситуации?
Нет, поэтому я особо не переживал. Конечно, проинформировал редакцию, потому что это обязательно нужно делать и случаи разные могут быть.
Вам помогало или мешало то, что вы украинский журналист?
Я думаю, что в данном случае помогло. В Москве я остался единственным журналистом, кого редакция отправила из Киева.
«Если с единственным украинским журналистом в Москве что-что случится, это приведет к резонансу»
Украинские дипломатические ведомства вам помогли?
В данном случае, государство Украина сделало все возможное, то оно могло сделать. Фактически из отделения полиции меня забрал наш начальник консульского отдела при посольстве Украины Геннадий Брескаленко. Я ему рассказал все и сказал, что работу нашу никто не отменял и мы побежали дальше работать.
Фото: Радио Свобода