Роман Цимбалюк о своем задержании: «Это была безумная реакция полиции на флаг Украины»

История банальная и не стоит выеденного яйца, если бы не неадекватные действия российской полиции, то мы бы закончили репортаж и поехали по своим делам. Мы прочитали историю о студенте МГУ Захаре Сарапулове, который 18 марта в день аннексии Крыма вывесил с окна флаг Украины, и решили его записать для телеканал «1+1» и УНИАН. Мы пообщались с ним на площади в метрах 500-та от главного корпуса университета. После разговора, я попросил его показать на камеру флаг, который он вывесил.

Затем к нам подошел наряд полиции, начали проверять наши документы, кому-то звонить, требовали объяснить, что мы делаем, угрожали, ведь мы якобы проводили съемку на стратегическом объекте. По правде говоря, несли всякую чушь.