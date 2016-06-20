Роман Цимбалюк – о том, почему российские власти разрешают ему работать в стране: НВ

Роман Цимбалюк - собственный корреспондент информагентства УНИАН в России, один из последних украинских журналистов, аккредитированных там. В Украине же журналист стал всеобщим любимцем благодаря своим прямолинейным высказываниям о российской политике, которые он делает, проживая в Москве, и неудобным вопросам президенту РФ Владимиру Путину на его итоговых пресс-конференциях. Он также постоянно освещает суды над украинцами, арестованными в России.
В интервью журналу «Новое время» Роман Цимбалюк рассказал о том, зачем России арестовывать украинцев, почему российские власти разрешают ему получать аккредитации, о методах российской пропаганды и феномене Надежды Савченко в РФ, а также о том, зачем задает вопросы Путину.
Мы публикуем самые интересные его высказывания.
Нет ни одного случая, чтобы арестованный за так называемые политические дела человек был оправдан. Российская карательная система против граждан Украины работает исправно. В лучшем случае, обменяют после вынесения решения суда. Все к этому идет.
Если посмотреть, на чем завязаны наши отношения с Россией, то раньше это были экономические связи, договора, совместные поездки. Сейчас – война на Донбассе и обмен пленными. По моему ощущению, российское государство использует украинских пленников как инструмент дестабилизации ситуации.
«Я тут последний постоянно аккредитованный журналист, присланный из Киева»
В России очень умные люди работают над поиском таких «жертв». Но меня это не затронет, ведь тогда будет выглядеть так, что человека, который задавал острые вопросы Путину, преследуют как раз по этой причине.
Я тут последний постоянно аккредитованный журналист, присланный из Киева. И, как говорит Мария Захарова (директор Департамента информации и печати МИД РФ. – Ред.) на многих публичных мероприятиях: "Он последний, поэтому мы его бережем".Они преподносят это как эталон российской демократии и свободы слова. Мол, видите, украинский журналист ходит, вопросы задает, мы его не трогаем, в тюрьму не сажаем.
Они [Россия] полностью убрали из информационного пространства Крым и Донбасс. Это может казаться удивительным, но Крым появляется в российских СМИ исключительно если туда полетит царь всея Руси или премьер-министр Медведев. Тогда об этом будут новости на центральных телеканалах. Региональных новостей оттуда и вообще жизни – в новостях нет.
Самая талантливая политическая пропагандистская передача – «Вести» с Дмитрием Киселевым – может из полутора часов программы посвятить 90% международной политике, и из них большая часть будет о выборах в США. Так делаются новости в РФ. Поэтому ни Крыма, ни Донбасса на сегодняшний день в новостях там практически нет.
Что бы не происходило в Украине – это подается в негативном ключе. Например, безвиз: "А, европейцы украинцев кинули!". Никто не разбирается, что и почему в Украине происходит. Главное показать, что все очень плохо, страшно, люди голодают, дети болеют, потому что не хватило вакцин... Смешно и удивительно, как российские каналы находят такие изюминки. Такие телеканалы, как «Россия 24», надо переименовать в «Украина глазами россиян».
Основная масса людей (В РФ. - Ред.) не намерена и не хочет искать достоверную информацию, сравнивать что-то с чем-то. В российском обществе длительное время культивировалось то, что называется синдром проигрыша после Холодной войны. Что русских и Россию все унижают, а тут пришел Путин и начал делать так, что страна встает с колен. Мы говорим о массовом сознании.
Феномен Савченко очень интересен в российском информационном пространстве. Пока она сидела в тюрьме, они ее называли «преступницей», «убийцей». Во время судебных заседаний спрашивали: как вы могли убивать наших мальчиков? Но после того, как она вышла на свободу, наши «не коллеги» с российских телеканалов, когда рассказывают о ней, уже не вспоминают, что она была признана российским судом виновной в убийстве их журналистов. Ее заявления, наоборот, используются для того, чтобы показать, что в Украине все не очень-то и плохо.
Здесь масса людей с так называемыми либеральными взглядами занимается тем, что делает монтаж информации в своей голове. Они считают, что раз по телевизору уже не показывают войну на Донбассе и не говорят о том, как русское оружие убивает украинцев, значит, этого нет.
«Такие телеканалы, как «Россия 24», надо переименовать в «Украина глазами россиян»
Российская пресс-служба Кремля тем самым (разрешая Цимбалюку задавать на пресс-конференциях вопросы Путину. - Ред.) показывает свою открытость, а я – задаю вопрос, который волнует Украину. По отношению к российскому государству вопрос войны – самый главный.
Они прекрасно понимают, какие вопросы я задам Путину. Это же на поверхности. Я задаю такие вопросы, которые мне кажутся для украинского общества наиболее важными. А на то, как он на них отвечает, к сожалению, я повлиять не могу.
Украинцам надо четко понимать: мы на этой планете как государство – одни, и нам придется строить нашу страну самостоятельно. Все меняется – у американцев президенты меняются, и в Европе будут изменения. И ценность российского государства на планете в связи с тем, что у них есть ядерная бомба и много истребителей, для того же Запада – намного выше, чем ценность Украины. Это не значит, что они нас «сдадут», но они будут в той или иной мере сотрудничать с российским государством. А чтобы нас уважали, надо быть сильными.
Полную версию интервью можно прочитать на сайте издания.
Главное фото:Facebook Романа Цимбалюка