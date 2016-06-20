Роман Цимбалюк – о том, почему российские власти разрешают ему работать в стране: НВ

Роман Цимбалюк - собственный корреспондент информагентства УНИАН в России, один из последних украинских журналистов, аккредитированных там. В Украине же журналист стал всеобщим любимцем благодаря своим прямолинейным высказываниям о российской политике, которые он делает, проживая в Москве, и неудобным вопросам президенту РФ Владимиру Путину на его итоговых пресс-конференциях. Он также постоянно освещает суды над украинцами, арестованными в России.

В интервью журналу «Новое время» Роман Цимбалюк рассказал о том, зачем России арестовывать украинцев, почему российские власти разрешают ему получать аккредитации, о методах российской пропаганды и феномене Надежды Савченко в РФ, а также о том, зачем задает вопросы Путину.

Мы публикуем самые интересные его высказывания.

Нет ни одного случая, чтобы арестованный за так называемые политические дела человек был оправдан. Российская карательная система против граждан Украины работает исправно. В лучшем случае, обменяют после вынесения решения суда. Все к этому идет.

Если посмотреть, на чем завязаны наши отношения с Россией, то раньше это были экономические связи, договора, совместные поездки. Сейчас – война на Донбассе и обмен пленными. По моему ощущению, российское государство использует украинских пленников как инструмент дестабилизации ситуации.