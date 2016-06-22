Решение об аресте владельца UMH Сергея Курченко отменено

Апелляционный суд Киева вчреа, 28 декабря, отменил разрешение на задержание и арест владельца «Украинского медиа холдинга» (UMH) Сергея Курченко.Об этом говорится в сообщении на сайте суда.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство адвокатов бизнесмена и отменил решение Печерского районного суда Киева от 10 мая,которым было удовлетворено ходатайство замначальника третьего отдела по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Генпрокуратуры об избрании в отношении Курченко меры пресечения в виде содержания под стражей.

Также суд отказал в удовлетворении ходатайства ГПУ об избрании в отношении Курченко меры пресечения в виде содержания под стражей.