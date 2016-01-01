«Репортеры без границ» осудили задержания журналистов в России

По данным организации, были задержаны не менее 14 журналистов. Глава отдела «Репортеров без границ» Иоганн Бир назвал неприемлемым то, что так много журналистов были задержаны, несмотря на то что они четко представились сотрудниками медиа.

"Еще более тревожным является тот факт, что некоторые из них могут быть привлечены к ответственности, и то, что один журналист был избит. Эти действия полиции нарушают как российское законодательство, так и международные договоры, к которым присоединилась Россия", - отметил он.

Глава отдела «Репортеров без границ» также призвал уважать свободу прессы, наказать виновных и проинформировать должным образом сотрудников полиции о правах журналистов. Организация также напомнила о том, что Россия занимает сто сорок восьмой место из 180 в мировом рейтинге свободы прессы за 2016 год.

Фото: Вадим Фролов, «Медуза»