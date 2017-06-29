«Репортеры без границ» назвали журналиста, медиа и общественного журналиста года

Журналистом 2017 года года по версии международной неправительственной организации «Репортеры без границ» стал польский журналист-расследователь из Gazeta Wyborcza Томаш Пайтек, сообщает «Укринформ».
Пайтек является автором книги «Мацеревич и его секреты», в который министр обороны Польши Антоний Мацеревич обвиняется в участии в незаконной торговле оружием с Россией. "Книга Томаша Пайтека «Мацеревич и его секреты» проливает свет на отношения министра с российскими разведками. За обнародование этой информации Пайтеку грозит три года заключения", – отметил телеканал TV5 Monde, выступивший партнером церемонии награждения.
Сайтом года «Репортеры без границ» признали турецкий независимый новостной ресурс Medyascope. "Он дает возможность высказаться преследуемым журналистам и блогерам с помощью живых видео и подкастов, а также публично обсуждать темы, которые официально под запретом в Турции", – сказали в организации.
А иранский фотограф и блогер Сохейл Араби получил награду как общественный журналист, который за критику правительства и исламских канонов в Facebook с 2013 года находится в тюрьме.
Церемония награждения состоялаясь вчера, 7 ноября, вечером в одном из старейших кинотеатров Европы «Одиссей» (Страсбург).
Напомним, «Репортеры без границ» ежегодно отмечают журналистов, медиа и общественных журналистов за выдающийся вклад в продвижение или защиту свободы прессы.
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