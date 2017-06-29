«Репортеры без границ» назвали журналиста, медиа и общественного журналиста года

Журналистом 2017 года года по версии международной неправительственной организации «Репортеры без границ» стал польский журналист-расследователь из Gazeta Wyborcza Томаш Пайтек, сообщает «Укринформ».

Пайтек является автором книги «Мацеревич и его секреты», в который министр обороны Польши Антоний Мацеревич обвиняется в участии в незаконной торговле оружием с Россией. "Книга Томаша Пайтека «Мацеревич и его секреты» проливает свет на отношения министра с российскими разведками. За обнародование этой информации Пайтеку грозит три года заключения", – отметил телеканал TV5 Monde, выступивший партнером церемонии награждения.

Сайтом года «Репортеры без границ» признали турецкий независимый новостной ресурс Medyascope. "Он дает возможность высказаться преследуемым журналистам и блогерам с помощью живых видео и подкастов, а также публично обсуждать темы, которые официально под запретом в Турции", – сказали в организации.