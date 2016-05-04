«Репортеры без границ» назвали Сирию самой опасной для журналистов

Сирия продолжает оставаться самой опасной для журналистов страной в мире. Как сообщает «Интерфакс», об этом говорится в докладе международной неправительственной организации «Репортеров без границ».

По данным организации, за шесть лет конфликта в Сирии погибли в общей сложности 211 журналистов - как сирийских, так и зарубежных. В 2016 году были убиты 19 представителей СМИ.

Кроме того, по меньшей мере 26 журналистов находятся в заключении, 21 удерживаются в качестве заложников или числятся пропавшими без вести.

"Акты запугивания, аресты, похищения, убийства стали привычным явлением в Сирии и складываются в ужасающую картину", - отмечается в докладе.В связи с этим «Репортеры без границ» призывают все стороны конфликта в этой стране оберегать работающих на ее территории представителей СМИ.

Напомним, по данным ЮНЕСКО, каждые пять дней в мире при выполнении своей работы погибает один журналист. В целом же за последние десять лет в мире убиты 827 журналистов.

Фото: wikimedia.org / Russian Ministry of Defence