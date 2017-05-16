«Репортеры без границ» и Human Rights осудили запрет российских соцсетей и сайтов

Международная неправительственная организация «Репортеры без границ» осуждает запрет российских СМИ и социальных сетей в Украине и считают, что лучшим ответом на агрессию РФ была бы поддержка свободной прессы. Об этом DW сообщил руководитель немецкого отделения Кристиан Мир.

"С точки зрения «Репортеров без границ» это неприемлемая атака на свободу слова и свободу информации. Соцсети также важны для свободы прессы. Ведь речь идет о самых больших социальных сетях русскоязычной среды. Они важны для свободы слова и информации, ведь люди могут общаться и обмениваться мнениями в этих соцсетях", - пояснил он.

По его словам, нельзя наказывать средства распространения новостей. "Средства массовой информации - это платформы для доставки новостей и информации, к ним относятся и платформы в социальных сетях. Нельзя наказывать эти платформы за то, что они распространяют определенные новости. Информационная война объявлена российской стороной в одностороннем порядке. Но не надо ввязываться в нее", - добавил Мир.

Противопоставить действиям России Украина могла бы качественную журналистику, например повысить бюджет иновещания и показать, на что способны независимые журналисты, считает он.

В свою очередь в организации Human Rights Watch украинские санкции расценивают как удар по свободе слова. "Это непростительное нарушение права украинцев на получение информации по их выбору, ЕС и другие международные партнеры Украины должны немедленно призвать Украину отменить его", - говорится в заявлении исследователя организации по украинским вопросам Тани Купер.

По мнению Human Rights, Петру Порошенко следует немедленно отменить запрет российских соцсетей и сайтов и принять меры по защите свободы слова и информации.

Как сообщили «Европейской правде» в представительстве Евросоюза в Украине, ЕС выступит с официальной позицией по этому вопросу лишь после того, какукраинские власти предоставят дополнительную информацию о санкциях.

Напомним, президент ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций к российским Mail.ru, «Яндексу» и социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также к «ДокторВеб» и «Лаборатории Касперского» и др. Санкции подразумевают запрет интернет-провайдерам осуществлять услуги по доступу к этим ресурсам.