Редакция сайта украинской диаспоры заявляет об этноциде украинцев в РФ

Редакция сайта украинской диаспоры в России «Кобза» обратилась к депутатам российской Госдумы в связи с их реакцией на недавно принятый в Украине закон «Об образовании».

Так, российские депутаты приняли постановление о "недопустимости нарушения фундаментального права коренных народов и национальных меньшинств Украины учиться на родном языке". В нем предлагается объединить усилия всех парламентских сил Болгарии, Венгрии, Греции, Молдавии, Польши и Румынии, чтобы защитить коренные народы и нацменьшинства Украины "от принудительной ассимиляции и насаждения каких-либо форм дискриминации» и принять совместные меры по восстановлению нарушенных прав.

"Ознакомившись с вашим гневным и безапелляционным заявлением по поводу того факта, что Украина на 27-м году своей независимости, наконец-то, приняла решение о поэтапном переходе национальной системы образования на государственный язык обучения, мы, в свою очередь, возмущены как фактом самого обращения, так и лицемерием, которое в нем сквозит... Давайте посмотрим, как «не ущемляются» права значительной части населения России – почти двухмиллионной украинской общины РФ", – говорится в обращении.

В частности, отмечают журналисты, в России нет ни единой полноформатной украинской школы, нет ни единого украинского СМИ – как печатного, так и электронного; ликвидированы обе общероссийские украинские общественные организации – Объединение украинцев России и Федеральная национально-культурная автономия украинцев России и т.д.

"Так обстоят дела в вашей стране, где по итогам переписи 2010 года этнических украинцев насчитывается без малого 2 млн человек. А было (в 2002 г.) около 3 млн человек. Национальная политика российских властей привела к резкому сокращению украинской общины, к ее ассимиляции. Вот подтверждение реального этноцида, а не выдуманного вами!", – подчеркивается в обращении.

Кроме того, исследовательская группа сайта создаст аналитическую справку о состоянии дел с языковыми, информационными и религиозными вопросами относительно украинцев в РФ, а также о соблюдении прав человека, гражданина и нацменьшинств в этой стране.

Фото: ТК