Редакция CNN получила посылку со взрывчатым веществом

Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на The New York Times.

Взрывные устройства были отправлены сразу по нескольким адресам, в том числе сообщалось об обнаружении подозрительной посылки на военной базе в округе Колумбия, где происходит сортировка почты для администрации президента. Однако позже Секретная служба опровергла слухи.

Взрывчатые вещества обнаружили также в посылках, которые пришли на домашние адреса политиков Хиллари Клинтон и Барака Обамы. Еще одно взрывное устройство нашли в почтовой корреспонденции в нью-йоркском «Тайм-Уорнер-Центре», где расположена редакция CNN. Людей эвакуировали из здания, а полиция подтвердила, что в одной из посылок была бомба и белый порошок. Как сообщается, посылка предназначалась бывшему директору ЦРУ Джону Бреннану, который выступает на CNN как политический эксперт.

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