Редакционный совет «Громадського» рассмотрит пост Наталки Гуменюк

На заседании редакционного совета «Громадського» рассмотрят пост в социальной сети Facebook руководителя канала Наталки Гуменюк, в котором она раскритиковала пользователей, которые публикуют фотографии детей.
Об этом написала исполнительный директор «Громадського» Екатерина Горчинская.
"Пост Наталки от 10 марта станет предметом рассмотрения Редакционным советом «Громадського» во вторник, 14 марта. Редакционный совет - это избранный коллективом орган, который следит за соблюдением редакционных правил и политик, а также при необходимости действует как внутренний омбудсмен", - написала она.
Вчера, 10 марта, Наталка Гуменюк написала пост, в котором раскритиковала пользователей, публикующих фотографии детей.
"Хуже людей, которые загрязняют ленту постами о собственных детях, навязывая другим истории, которые интересуют только самих родителей в силу генетического родства, могут быть только люди, которые загрязняют ленту постами о том, как чужие дети появляются в телевизоре", - написала руководитель «Громадського».
Публикация поста вызвала скандал в социальных сетях. Многие пользователи осудили Гуменюк и начали намеренно публиковать фотографии своих детей. Отметим, что так поступила и Екатерина Горчинская.