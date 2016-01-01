«РБК», «Обозреватель» и «112» отказались комментировать заявление Лещенко о размещении «джинсы» против него

Народный депутат (фракция БПП) Сергей Лещенко еще в середине декабря обвинил три украинских издания в публикации "джинсы" против него.Речь идет о заявлении политолога Костя Бондаренко о том, что Лещенко "пытается спасти свою политическую карьеру заявлениями в адрес Юрия Иванющенко".

В частности, Сергей Лещенко обвинил своего коллегу по фракции Олега Недаву в том, что компания "Карпатыинвестбуд", в которой он работал до избрания депутатом, имеет отношение к бизнесмену Юрию Иванющенко.

Заявление Бондаренко опубликовали три сайта: «РБК-Украина», «Обозреватель» и «112 Украина».

"Ребята, давайте так. <...> если вы уже зарабатываете на мне, то начинайте делиться. Рассчетный счет могу подсказать", — написал Лещенко.

«Телекритика» обратилась за комментарием к представителям каждого из изданий, но они отказались отвечать на обвинения народного депутата. Гендиректор «РБК-Украина» Иосиф Пинтус заявил, что "не комментирует сплетни и слухи". В редакции сайта «Обозреватель» также сообщили, приняли решение не комментировать заявление народного депутата, а в пресс-службе «112 Украина» обещали прокомментировать заявление, но так и не предоставили комментарий.