Раскол в «1+1»: в ТСН выступили против участия Оксаны Марченко в проекте «Танці з зірками» (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Сегодня ведущая «Хто зверху?» Леся Никитюк забавным видеороликом пригласила на паркет главного танцевального шоу страны сразу двоих участников – ведущего бекстейджа прошлого сезона проекта Артема Гагарина и телеведущую Оксану Марченко. Узнав про это, журналисты ТСН, недолго думая, собрали подписи и решили опротестовать участие Марченко в новом сезоне проекта.
Одна из главных причин, по которой журналисты новостной службы «1+1» выступили против участия бывшей ведущей «Х-фактора» Оксаны Марченко в проекте – связи ее мужа политика Виктора Медведчука с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. По словам журналиста ТСН Ивана Гребенюка, Виктора Медведчука не раз ловили на пророссийских высказываниях.
«Муж Марченко Виктор Медведчук неоднократно делал пророссийские заявления, в частности, якобы о том, что в Украине не военный конфликт с Россией, а гражданская война. При этом супруги Медведчук-Марченко ни разу за годы войны не осудили российскую агрессию на Донбассе и аннексию Крыма. Даже тот факт, что шоу является развлекательным, не оправдывает появления жены Медведчука Оксаны Марченко в эфире нашего телеканала. ТСН как неотъемлемая составляющая «1+1» всегда четко и последовательно стояла на позициях территориальной целостности, независимости и сохранения суверенитета Украины. Для нас – это не чужая война. А патриотизм – не просто слова. Репутация ТСН – это репутация каждого из нас», – написал журналист ТСН Иван Гребенюк в официальном заявлении, которое опубликовал на своей странице в Facebook.
На подобное возмущение оперативно ответил генеральный директор «1+1» Александр Ткаченко.
«Мы неоднократно заявляли, что работа служб информации в «1+1 медиа» строится исключительно на принципах редакционной свободы и непредвзятости. Журналисты вправе высказывать свое мнение, в том числе и по поводу решений канала. Тем не менее, хотел бы отметить, что в проекте «Танці з зірками» участвуют самые яркие звезды украинского шоу-бизнеса, вне зависимости от своих политических взглядов и убеждений. Как показывают результаты исследований, среди тех, кого было бы интересно увидеть зрителям на паркете, – в том числе и Оксана Марченко. Уверены, среди 14 пар участников каждый сможет найти себе фаворитов», – комментирует инцидент Александр Ткаченко.
Пока неизвестно, будет ли принимать участие в проекте Оксана Марченко. На данный момент комментариев от ведущей у «Телекритики» нет.