Раскол в «1+1»: в ТСН выступили против участия Оксаны Марченко в проекте «Танці з зірками» (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Одна из главных причин, по которой журналисты новостной службы «1+1» выступили против участия бывшей ведущей «Х-фактора» Оксаны Марченко в проекте – связи ее мужа политика Виктора Медведчука с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. По словам журналиста ТСН Ивана Гребенюка, Виктора Медведчука не раз ловили на пророссийских высказываниях.

«Муж Марченко Виктор Медведчук неоднократно делал пророссийские заявления, в частности, якобы о том, что в Украине не военный конфликт с Россией, а гражданская война. При этом супруги Медведчук-Марченко ни разу за годы войны не осудили российскую агрессию на Донбассе и аннексию Крыма. Даже тот факт, что шоу является развлекательным, не оправдывает появления жены Медведчука Оксаны Марченко в эфире нашего телеканала. ТСН как неотъемлемая составляющая «1+1» всегда четко и последовательно стояла на позициях территориальной целостности, независимости и сохранения суверенитета Украины. Для нас – это не чужая война. А патриотизм – не просто слова. Репутация ТСН – это репутация каждого из нас», – написал журналист ТСН Иван Гребенюк в официальном заявлении, которое опубликовал на своей странице в Facebook.