Раненного в Авдеевке британского фотокора Нанна ожидает четвертая операция

Врачи Областной клинической офтальмологической больницы в Днепре в третий раз прооперировали раненого под Авдеевкой британского фотографа Кристофера Нанна, сообщает «Радио Свобода».

По словамдиректора медучреждения Валерия Сердюка, фотографу сделали плановую операцию - восстановление прозрачности роговицы глаза, а также предстоитчетвертая - восстановление гидродинамики глаза.

"Если до сих пор мы в основном боролись с инфекцией, то сейчас должны восстановить глаз, чтобы правильно в нем циркулировала жидкость, чтобы правильно питались ткани. А дальше мы займемся тем, чтобы восстанавливать зрительные функции, будем заниматься зрительным нервом и сетчаткой", - рассказал Сердюк.

Медики называют состояние Нанна как удовлетворительное. Однако хирурги все еще продолжают удалять инородные тела с его лица.

Напомним, 2 февраля в результате обстрела боевиками Авдеевки (Донецкая область) был раненбританский фотограф Кристофер Нанн. Его сразу госпитализировали в больницу им. Мечникова в Днепре. Позже медики сообщили, что смогли спасти ему зрение.