Раненый в Авдеевке фотокор Кристофер Нанн возвращается в Британию

Британский фотокорреспондент Кристофер Нанн, который в начале феврале был ранен в Авдеевке (Донецкая область) выписался из больницы и собирается вернуться на родину. Об этом он сообщает в своем Facebook.

Выезд запланирован на 13 марта. "Моя цель сейчас - вернуться домой, повидаться с моими друзьями и семьей в Англии. Мне нужно снова почувствовать себя нормальным человеком и вернуться к чему-то, что напоминает нормальную жизнь", - пишет фотокор.

По его словам, глаз все еще заживает, зрение должно вернуться в течение нескольких недель.

После выписки из больницы Нанн вместе с товарищем, с которым попал под обстрел, поехал на Донбас, чтобы навестить сына и родителей знакомой, которая тогда погибла.

Напомним, 2 февраля в результате обстрела боевиками Авдеевки (Донецкая область) был ранен британский фотограф Кристофер Нанн. Его сразу госпитализировали в больницу им. Мечникова в Днепре. Позже медики сообщили, что смогли спасти ему зрение.