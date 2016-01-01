«Радио Вести» попросило поддержки у Дональда Трампа

«Медиа Холдинг Вести Украина» обратился к президенту США Дональду Трампу за поддержкой «Радио Вести», сообщает пресс-служба холдинга.
В «Вестях» объясняют, что обращение к американскому президенту является продолжением диалога с американскими коллегами и партнерами, которые озабочены обострившейся ситуацией, связанной со свободой слова в Украине. "В частности, в диалоге шла речь о давлении на радиостанцию разговорного формата со стороны действующей власти, а также непрозрачных механизмах работы Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, осуществляющего надзор за СМИ в стране", - уточняют в холдинге.
По словам главы совета директоров «Вестей» Ольги Семченко,Нацсовет забыл о своей регуляторной функции, присвоив себе компетенции карательного учреждения. "Государственный орган использует любые инструменты давления на СМИ. А значит, мы задействуем все возможные (в правовом поле) механизмы защиты", - добавляет она.
Семченко также сообщила, что вместе с обращением Трамп получил и приглашение в эфир «Радио Вести», для того чтобы озвучить свое видение отношений между Украиной и США и ответить на вопросы украинцев.
Напомним, в конце 2016 года медиахолдинг «Вести Украина» сообщил, что Нацсовет не продлил лицензии «Радио Вести» в Киеве (истекает 13 февраля) и Харькове (истекает 19 февраля). Их срок истекает в феврале. По мнению холдинга, такие действия регулятора свидетельствуют о его предвзятом отношении к радиостанции.
По словам замглавы Нацсовета Ульяны Фещук, регулятор не доверяет информации о бенефициарах радиостанции, в связи с чем обратился в СБУ с просьбой проверить, является ли экс-министр доходов и сборов Александр Клименко конечным владельцем «Радио Вести».
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