«Радио Свобода», «Крым.Реалии», УП и «День» впервые награждены премией Сахарова

В этом году орден «За мужество» премии имени Андрея Сахарова «За журналистику как поступок» получили четыре украинский издания − «Радио Свобода», «Крым.Реалии» (является проектом «Радио Свобода»), газета «День» и интернет-издание «Украинская правда», сообщают организаторы.

Кроме украинских СМИ, лауреатами премии стали белорусское издание «Белорусский партизан» и 28 российских медиа, среди которых − в частности, «Новая газета», «Медуза», канал «Дождь», радио «Эхо Москвы», проект «вДУДЬ», российские службы BBC, «Радио Свобода» и «Голоса Америки» и др.

"Жюри конкурса «За журналистику как поступок» награждает орденом «За мужество» редакции русскоязычных СМИ, которые в наше время размытых моральных границ остаются верны великим традициям русской и мировой журналистики. Орденом, названным именем человека, обладавшего высочайшей привилегией, которую в этом мире каждый себе добывает сам – писать и говорить правду", − отмечают организаторы.

Как рассказал газете «День» учредитель номинации, правозащитник и предприниматель Петр Винс, 2017 год стал первым, когда премия вышла за пределы России и жюри стало рассматривать работы журналистов и СМИ также Украины и Беларуси. "Также это первый год, когда мы впервые разработали орден «За мужество». Он сделан в Киеве по моему дизайну. Члены жюри выбрали лучшие СМИ, которые работают по принципу настоящей независимой журналистики", − добавил он.

Кроме того, орден мужества имени Сахарова вручен автору российской «Новой газеты» Али Ферузе, который находится в центре временного содержания иностранцев в РФ. "Именно он, как никто другой, достоин этой высокой награды. Али Феруза пытали спецслужбы Узбекистана, пытаясь сделать его стукачом, − ему вгоняли иголки под ногти, но он не сдался – сумел сбежать из Мордора. Али скитался по странам, съемным углам, хлебнул всякого – особенно в России, где последние два месяца живет в спецприемнике. И при всех испытаниях, какие ему выпали, он сохранил детскую улыбку, умный, открытый взгляд, по которому всегда узнаваемы люди талантливые", – объясняют организаторы премии.

В 2017 году в жюри конкурса вошли шахматист Гарри Каспаров (председатель жюри), журналист Георгий Бородянский, Петр Винс, белорусская писательница и журналистка Светлана Алексиевич, российский политолог Лилия Шевцова и др.

Фото: Facebook-страница премии