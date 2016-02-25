Радио «Шансон» оштрафовано почти на 300 тыс. грн

Телерадиокомпания «Шансон» оштрафована на 294,36 тыс. грн, или 25% от суммы лицензионного сбора из-за трансляции песни о российском военно-морском флоте. Соответствующее решение Нацсовет по телевидению и радиовещанию принял по результатам внеплановой проверки радиостанции.
Как сообщает пресс-служба регулятора, речь идет о песне российского певца Дениса Майданова «Тихий океан», в тексте которого присутствуют элементы пропаганды агрессивных действий, а именно популяризация и пропаганда военно морского флота РФ, в частности такие строки: "Недели похода - такая работа есть Родине верно служить. Наш пеленг не пустят - боевое дежурство, а море штормит и штормит. Награды и ранги не то на гражданке, там здешних не встретишь красот. Стена рук и спин настоящих мужчин - российский военный морфлот".
"Это беспрецедентный факт, когда в украинском радиоэфире звучит песня, которая прославляет русский флот во время, когда с этой страной фактически идет война", - заявил во время вчерашнего заседания член Нацсовета Сергей Костинский.Он также напомнил, что это уже второй подобный случай в эфире радио «Шансон». Однако в прошлый раз регулятор учел объяснения ситуации ведущей программ, которая допустила такую ошибку, и компании тогда было объявлено предупреждение.
По словам же представителя радиостанции, после предыдущего решения полностью проанализирована песенная база.
Напомним, внеплановую проверку радио «Шансон» из-за песни «Тихий океан» Нацсовет назначил в начале ноября.
Фото: minusmaker.ru
Статьи по теме
- Нацсовет проверит «Ретро ФМ», «Шансон», KISS FM и М FM из-за несоблюдения языковых квот
- Радио «Шансон» ожидает проверка из-за песни о военном морфлоте России
- Телеведущая Ксения Смирнова и доктор Комаровский будут вести шоу на радио «Шансон»
- Нацсовет внепланово проверит «Шансон» за песню о российском спецназе
- Нацрада призначила додаткову позапланову перевірку «Шансону»
- Нацрада призначила перевірку «Шансону» через недотримання квот
- Cоюз ветеранів АТО вимагав від директора «Радіо Шансон» припинити трансляцію російських пісень