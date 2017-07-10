Раде предлагают разрешить Мининформполитики заказывать у ТРК передачи с контрпропагандой

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 7299, которым вносятся изменения в закон «О телевидении и радиовещании» относительно информационной безопасности и противодействия пропаганде государства-агрессора.

Его авторами выступили глава парламентского комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар, ее первый заместитель Ольга Червакова и серкретарь комитета Елена Кондратюк.

Проект закона предусматривает получения Мининформполитики права заказывать у телерадиокомпаний (ТРК) производство передач, которые по своему содержанию направлены на предотвращение и нейтрализацию реальных и потенциальных угроз нацбезопасности Украины (в том числе противодействие пропаганде государства-агрессора и/или государства-оккупанта) и будут распространяться на временно оккупированных территориях и интернете.