Раде предлагают разрешить Мининформполитики заказывать у ТРК передачи с контрпропагандой

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 7299, которым вносятся изменения в закон «О телевидении и радиовещании» относительно информационной безопасности и противодействия пропаганде государства-агрессора.
Его авторами выступили глава парламентского комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар, ее первый заместитель Ольга Червакова и серкретарь комитета Елена Кондратюк.
Проект закона предусматривает получения Мининформполитики права заказывать у телерадиокомпаний (ТРК) производство передач, которые по своему содержанию направлены на предотвращение и нейтрализацию реальных и потенциальных угроз нацбезопасности Украины (в том числе противодействие пропаганде государства-агрессора и/или государства-оккупанта) и будут распространяться на временно оккупированных территориях и интернете.
Такие передачи могут быть выполнены на любом языке, а будут зачисляются в долю передач и/или фильмов выполненных на государственном языке. "При этом к обязательному недельному объему вещания на государственном языке телерадиоорганизациям засчитывается не более четырех часов трансляции передач выполненных на других языках", – уточняется в проекте.
Кроме того, законопроектом предусматривается, что Национальная общественная телерадиокомпания (НОТУ) имеет право не транслировать мероприятия, в том числе спортивные и развлекательные, проведение которых происходит на территории государства-агрессора и/или государства-оккупанта, если такая трансляция может содержать элементы пропаганды и нести угрозу информационной безопасности.
"Целью законопроекта является защита информационного суверенитета государства Украина и противодействие пропагандистской машине государства-агрессора", – говорится в пояснительной записке.
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