ТЕЛЕКРИТИКА

Раде предлагают разрешить Мининформполитики заказывать у ТРК передачи с контрпропагандой

Общество

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 7299, которым вносятся изменения в закон «О телевидении и радиовещании» относительно информационной безопасности и противодействия пропаганде государства-агрессора.

Его авторами выступили глава парламентского комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар, ее первый заместитель Ольга Червакова и серкретарь комитета Елена Кондратюк.

Проект закона предусматривает получения Мининформполитики права заказывать у телерадиокомпаний (ТРК) производство передач, которые по своему содержанию направлены на предотвращение и нейтрализацию реальных и потенциальных угроз нацбезопасности Украины (в том числе противодействие пропаганде государства-агрессора и/или государства-оккупанта) и будут распространяться на временно оккупированных территориях и интернете.

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Такие передачи могут быть выполнены на любом языке, а будут зачисляются в долю передач и/или фильмов выполненных на государственном языке. "При этом к обязательному недельному объему вещания на государственном языке телерадиоорганизациям засчитывается не более четырех часов трансляции передач выполненных на других языках", – уточняется в проекте.

Кроме того, законопроектом предусматривается, что Национальная общественная телерадиокомпания (НОТУ) имеет право не транслировать мероприятия, в том числе спортивные и развлекательные, проведение которых происходит на территории государства-агрессора и/или государства-оккупанта, если такая трансляция может содержать элементы пропаганды и нести угрозу информационной безопасности.

"Целью законопроекта является защита информационного суверенитета государства Украина и противодействие пропагандистской машине государства-агрессора", – говорится в пояснительной записке.

Фото: Facebook-страница Мининформполитики

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