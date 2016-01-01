Рада приняла закон о господдержке кинематографа

Верховная рада приняла в целом законопроект № 3081-д о государственной поддержке кинематографа с внесенными президентом правками.

За такое решение проголосовали 270 народных депутатов (при 226 необходимых голосах).

Как отметил перед голосованием министр культуры Евгений Нищук, в нашей стране много денег шло на создание полнометражных фильмов, которые показывались в кинотеатрах, но это не меняло картинку в телевизоре. "Этот закон как раз предусматривает тот импульс, чтобы именно в телеформате появились украиноязычные фильмы. Более того, чтобы от Экспертного совета (при Госкино. - Ред.) не зависело распределение средств на фильмы. Чтобы были самостоятельные игроки, которые на каналах могут производить украинские фильмы", - добавил он.

Напомним, в сентябре 2016 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №3081-д относительно господдержки кинематографа. Он предусматривал, в первую очередь, предоставление господдержки субъектам кинематографа независимо от форм собственности. А реклама национальных фильмов приравнивалась к социальной, то есть могла размещаться бесплатно. Кроме того, документ предусматривал формирование Фонда поддержки кинематографа, в том числе за счет средств общего фонда госбюджета в размере не менее 0,2% его расходов за предыдущий год и доходов с лотерей; государственные субсидии в кино и сериальном производстве.