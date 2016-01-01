Рада приняла в первом чтении законопроект об украиноязычных квотах на ТВ

Верховная рада сегодня приняла в первом чтении законопроект № 5313, который предусматривает более широкое применение украинского языка в эфире телеканалов путем введения квот.

За такое решение проголосовало 244 народных депутатов (при 226 необходимых голосах).

По словам главы комитета по свободе слова и информационной политике Виктории Сюмар, принятие данного законопроекта необходимо, поскольку украинское телевидение все еще русскоязычное. Она также пояснила, что документ является переходным этапом, поскольку будет действовать до принятия закона о государственном языке. "Этот переходный этап может предусматривать ряд шагов, которые позволят производителям украинского медиапродукта получить преференции", - сказала она, представляя законопроект в парламенте.

Против его принятия выступила фракция «Оппозиционный блок». Как отметил Нестор Шуфрич, проект закона является несвоевременным и неуместным, так как предусматривает вмешательство в деятельность телеканалов. А нардеп из фракции БПП Юрий Соловей считает нормы документа слишком мягкими, поэтому потребовал увеличить квоту до 100%.

Кроме Сюмар, авторами проекта закона выступили нардепы Николай Княжицкий, Игорь Васюнык, Николай Кадикало, Елена Кондратюк и Вадим Денисенко.

Документ предусматривает, что по итогам недели объем трансляции передач и фильмов на украинском языке на общенациональных и региональных телеканалах должен составлять не менее 75% в каждом из промежутков времени между 07:00 и 18:00 и между 18:00 и 22:00, а на местных каналах - не менее 50%.

"Передача считается выполненной на государственном языке, если все выступления (реплики) дикторов (ведущих) передачи выполнены на украинском языке. Фильм считается выполненным на государственном языке, если языком распространения фильма в соответствии с государственным удостоверением на право распространения и демонстрации является исключительно украинский язык", - говорится в законопроекте.

Вместе с тем не на украинском языке в передаче могут быть выполнены репортажи с места событий, интервью и комментарии приглашенных участников, любые выступления на крымскотатарском языке и др.

При исчислении доли передач и фильмов на государственном языке будет учитываться общая продолжительность фильмов, новостей и других передач (кроме песен, которые транслируются отдельно и не является частью передачи, а также музыкальных клипов), созданных, дублированных или озвученных на украинском языке, которые транслировались каналом в течение недели.Фильмы, выполненные не на государственном языке, должны сопровождаться украинскими субтитрами.

В случае принятия законопроекта в целом в течение первого года с момента вступления его в силу программы и передачи, их части, которые полностью или частично созданы и/или профинансированы телеканалом, будут считаться выполненными на украинском языке.

Напомним, впервые этот проект закона был зарегистрирован в парламенте 27 октября 2016 года, но в конце января 2017-го был отозван и доработан. В нем квота для региональных каналов была установлена на уровне 50%.Новый вариант был внесен в парламент 3 февраля.

Фото: Tv-ua.112.ua