Рада может рассмотреть введение украиноязычных квот на ТВ 16 марта

Верховная рада может рассмотреть проект закона о введении квот на украинский язык на телевидении на текущей пленарной неделе.

Как сообщает «РБК-Украина», об этом сегодня на согласительном совете руководителей фракций и председателей комитетов сказал председатель парламента Андрей Парубий.

"Как только данный законопроект пройдет комитет, я думаю, что весь зал поддержит, чтобы мы смогли его включить в повестку дня и рассмотреть", - отметил он. Так, по словам Парубия, проект закона может предложен на рассмотрение народных депутатов в четверг, 16 марта, если он пройдет профильный комитет в среду.

Напомним, в конце февраля на рассмотрение Рады был внесен доработанный законопроект №5313 о квотах на украинский язык на ТВ. Его авторы - глава комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий, глава комитета по свободе слова и информационной политике Виктория Сюмар, а также нардепы Игорь Васюнык, Николай Кадикало, Елена Кондратюк и Вадим Денисенко.

Проект закона предусматривает, что по итогам недели объем трансляции передач и фильмов на украинском языке на общенациональных и региональных телеканалах должен составлять не менее 75% в каждом из промежутков времени между 07:00 и 18:00 и между 18:00 и 22:00, а на местных каналах - не менее 50%.

А в начале марта президент Петр Порошенко заявил, что также планирует предложить парламенту ввести квоты на украинский язык в эфире телеканалов.

Фото: wikimedia.org / Вадим Чуприна