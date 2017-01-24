ТЕЛЕКРИТИКА

Рада хочет разрешить Нацсовету требовать у вещателей доказательства прозрачности структуры собственности

Общество

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 6762 относительно усовершенствования механизмов обеспечения прозрачности собственности аудиовизуальных (электронных) СМИ, который вносит изменения в закон «О телевидении и радиовещании». В частности, он предусматривает право Нацсовета по ТВ и радиовещанию требовать у вещателей информацию об их структуре собственности.

Авторами проекта документа выступили глава комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий, а также народные депутаты Александр Сочка, Александр Бригинец и Вадим Денисенко.

Таким образом, законопроект в случае его принятия Радой предоставит право регулятору проверять, соблюдает ли вещатели требования, касающиеся прозрачности структуры собственности. Потребовать документы, подтверждающие структуру собственности, Нацсовет сможет:  при рассмотрении заявлений о выдаче, продлении, переоформлении лицензии на вещание или лицензии провайдера программной услуги;  при проверке, подал ли вещатели или провайдер ежегодный отчет о структуре собственности; на основании обращения лицензиата или заявителя;  при проверке сведений, приведенных в обращениях граждан, юридических лиц, органов государственной власти или органов местного самоуправления, а также сведений, опубликованных в СМИ, о смене собственника.

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Среди сведений, которые сможет запрашивать у компаний регулятор, – о физических лицах (фамилия, имя, отчество (при наличии), гражданство, серия и номер паспорта гражданина или паспортный документ иностранца, дата рождения, место проживания, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии); о  юридических лицах (наименование, страна, в которой это они созданы и зарегистрированы, идентификационный и/или регистрационный номер, место регистрации и адрес юридического и/или фактического местонахождения; о  владельце (фамилия, имя, отчество (при наличии), гражданство, серия и номер паспорта гражданина или паспортный документ иностранца, дата рождения, место проживания, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии);  о структуре собственности лицензиата или заявителя, его аффилированных и связанных лиц.

Если же у регулятора возникнут какие-то сомнения относительно достоверности предоставленной информации, он сможет потребовать от лицензиата или заявителя копии документов, позволяющих сделать вывод об имущественном состоянии любого из владельцев:декларации об имущественном состоянии и доходах; справку уполномоченного органа государства проживания иностранца о его доходах и о состоянии выполнения им обязательств в качестве налогоплательщика;  декларацию об имущественном состоянии владельца по форме, установленной Нацсоветом.

В исключительных случаях, если представленные документы или информация противоречивы или вызывают обоснованные сомнения регулятора в подлинности, Нацсовет получит право вызывать на свои заседания владельцев, указанных в документах, для дачи объяснений.

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Согласно законопроекту, Нацсовет может признать структуру собственности непрозрачной, если ему в установленные сроки  не были предоставлены все необходимые документы либо если представленные документы не позволяют определить владельцев.

Если вещатель не сможет доказать, в том числе через суд, что его структура собственности прозрачна, регулятор получит право отказать в продлении или переоформлении лицензии (если такое заявление поступит от компании) и применит к нему санкции.

Нардепы также предлагают перенести срок подачи ежегодного отчета о структуре собственности с 31 марта на 20 января.

Напомним, в отчете Нацсовета за 2016 год говорилось о том, что ежегодное представление информации о структуре собственности телеканалов и радиостанций независимо от того, происходили ли в ней изменения, не является оправданным с учетом количества вещателей и соответственно затрат на ее обработку.

Фото: Максим Лисовой

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