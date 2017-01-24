Рада хочет разрешить Нацсовету требовать у вещателей доказательства прозрачности структуры собственности

Среди сведений, которые сможет запрашивать у компаний регулятор, – о физических лицах (фамилия, имя, отчество (при наличии), гражданство, серия и номер паспорта гражданина или паспортный документ иностранца, дата рождения, место проживания, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии); о юридических лицах (наименование, страна, в которой это они созданы и зарегистрированы, идентификационный и/или регистрационный номер, место регистрации и адрес юридического и/или фактического местонахождения; о владельце (фамилия, имя, отчество (при наличии), гражданство, серия и номер паспорта гражданина или паспортный документ иностранца, дата рождения, место проживания, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии); о структуре собственности лицензиата или заявителя, его аффилированных и связанных лиц.

Если же у регулятора возникнут какие-то сомнения относительно достоверности предоставленной информации, он сможет потребовать от лицензиата или заявителя копии документов, позволяющих сделать вывод об имущественном состоянии любого из владельцев:декларации об имущественном состоянии и доходах; справку уполномоченного органа государства проживания иностранца о его доходах и о состоянии выполнения им обязательств в качестве налогоплательщика; декларацию об имущественном состоянии владельца по форме, установленной Нацсоветом.

В исключительных случаях, если представленные документы или информация противоречивы или вызывают обоснованные сомнения регулятора в подлинности, Нацсовет получит право вызывать на свои заседания владельцев, указанных в документах, для дачи объяснений.